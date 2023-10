Scontro camion-auto sulla Statale del Vesuvio, muore 45enne

BOSCOREALE – Scontro tra un autocarro e una vettura sulla strada statale 268 del Vesuvio: un morto e traffico bloccato all’altezza di Boscoreale.

A comunicarlo è l’Anas, che fa sapere come sul posto siano presenti sue squadre e le forze dell’ordine “per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile”. Stando ad una prima ricostruzione, il guidatore di uno dei veicoli coinvolti, impegnato in fase di sorpasso in direzione Napoli, avrebbe perso il controllo del mezzo.

A perdere la vita è stato il conducente dell’auto, di 45 anni. Lievi ferite invece per l’autotrasportatore che guidava il camion coinvolto. Sul posto anche i sanitari del 118.