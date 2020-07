È di Sant’Anastasia il ragazzo di 18 anni che nella notte tra giovedì e venerdì ha investito sei persone a San Gennaro Vesuviano, provocando la morte di una 27enne, Natalia Boccia e il ferimento degli altri. Tra questi, c’è la sorella di Natalia, Pasqualina e suo marito Giacomo Muoio, di San Gennarello di Ottaviano. Entrambi sono ricoverati in gravissime condizioni negli ospedali di Sarno e Castellammare di Stabia. Pasqualina era incinta al settimo mese e i medici l’hanno fatta partorire: è nata una bambina che, invece, è ricoverata al policlinico Moscati di Avellino, in terapia intensiva neonatale. Un dramma che ha scosso tutta San Gennaro Vesuviano ma che colpisce anche lo stesso autore dell’investimento. L’adolescente è figlio di un medico di Sant’Anastasia, molto noto e molto apprezzato per la sua professionalità. Ha frequentato il liceo Diaz di Ottaviano ed è considerato un bravo ragazzo. Gli stessi carabinieri nelle loro indagini hanno accertato che il 18enne non aveva assunto droghe né alcol. Sicuramente ha commesso un errore gravissimo, che ha finito col provocare la morte di una persona e sconvolgere la vita di intere famiglie. Ma anche lui sta vivendo una situazione difficile e chi lo conosce lo descrive come una ragazzo che sta vivendo una situazione difficile, al pari della sua famiglia. Attualmente è agli arresti domiciliari, in attesa dell’interrogatorio di convalida che avverrà domani.

