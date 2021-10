Scarcerato il ras Lombardi a 3 mesi dal blitz contro la camorra acerrana

Acerra – A tre mesi dal blitz arriva la scarcerazione per un personaggio di spicco della mala acerrana: è stata revocata la misura del carcere per il ras acerrano Cuono Lombardi, alias “Cuniell o’ nzalatore”. Al 59enne pregiudicato sono stati concessi gli arresti domiciliari, in accoglimento all’istanza presentata dagli avvocati Paolella e Graziano.

Lombardi era detenuto fino alla scorsa settimana nel carcere di Secondigliano ed era stato coinvolto nell’operazione dello scorso luglio portata dai carabinieri di Castello di Cisterna, su disposizione della Dda, nei confronti dei clan Di Buono e Lombardi.

Sotto la lente dell’Antimafia finirono gli assetti della criminalità organizzata attivi nel territorio del comune di Acerra e gli interessi dagli stessi nutriti nel settore legato alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di vario tipo (cocaina, hashish e marijuana), ovvero in quello dei reati contro il patrimonio. Nell’inchiesta Lombardi figura come mandante di una richiesta estorsiva ai danni di una ditta.