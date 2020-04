Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dal Comune di Saviano.

In riferimento alla interrogazione presentata dall’on.le Luigi Iovino circa “ il ritardo nell’erogazione delle misure di sostegno varate dal Governo nei confronti dei cittadini che versano in stato di bisogno”, il vice Sindaco Carmine Addeo comunica che “ le procedure di verifica delle domanda di accesso alle misure di cui sopra (buoni spesa), sono cominciate al rientro del personale dipendente in ufficio, precedentemente posto in stato di quarantena a seguito della risultanza positiva del tampone al quale è stato sottoposto il Sindaco Carmine Sommese tuttora ricoverato in ospedale”.

Ad oggi sono pervenute circa 700 domande di accesso alla misura e gli uffici sono impegnati nella verifica preventiva dei requisiti. “ Sul numero delle domande verificate – dice Addeo – il solo 10% risulta avente diritto alla erogazione della misura in base ai requisiti richiesti dal bando”.

Intanto una consistente somma è stata impegnata su fondi del bilancio comunale e trasferita alla Caritas interparrocchiale per far fronte alle richieste di famiglie più esposte.

A cominciare da lunedì infine, comincerà la distribuzione dei buoni a mezzo dei volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile direttamente al domicilio degli aventi diritto.