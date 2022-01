Sant’Anastasia, via alla bonifica della zona al confine con Pomigliano

Sant’Anastasia, decine e decine di tonnellate di rifiuti, urbani e speciali, rimossi da via Vesuviana Sono iniziati ieri i lavori di bonifica di via Vesuviana con un intervento coordinato tra i comuni di Sant’Anastasia e Pomigliano d’Arco.

«Sarà ripulito sia il tratto di nostra competenza, sia la parte della strada che attiene al territorio di Pomigliano – spiega l’assessore all’Ambiente, Ciro Pavone – con la rimozione di tutti i materiali. I lavori di scerbatura meccanica sono già iniziati ieri ma è tanta e tale la quantità di rifiuti illegalmente sversati che, una volta liberata l’area da erbacce e sterpaglie, si è deciso di chiudere la strada al transito veicolare da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio (dalle 7 del mattino alle 17).

«Sono già visibili cumuli di rifiuti, dai sacchetti abbandonati a cataste di pneumatici, dagli ingombranti ai rifiuti pericolosi che comprendono guaine e amianto – continua Pavone – non è possibile dire quante tonnellate saranno ma parliamo di diverse decine di tonnellate di rifiuti». «Da molti anni non si provvedeva alla bonifica dell’area, per evitare che in futuro si verifichino nuovamente sversamenti illegali saranno installate, per quel che attiene la parte di competenza del comune di Sant’Anastasia, quattro videocamere» – spiega il sindaco Carmine Esposito.