Prima di intraprendere un nuovo e impegnativo cammino, ci pare doveroso spendere due parole di riconoscenza. Ed è per questo che ringraziamo Vincenzo Iervolino, artefice di un laboratorio culturale, sociale e territoriale capace di mescolare realtà assai diverse ma al tempo stesso consapevoli e determinate.

Adesso, però, Una città in salute compie un ulteriore scatto di maturità, si alza sulle proprie gambe e radicalizza in favore della comunità una strutturata missione progettuale.

All’interno del simbolo, che ci ha accompagnato lungo tutta la campagna elettorale, campeggia il messaggio: per il progresso di Sant’Anastasia.

Nel nostro impegno, iniziato appunto con la candidatura a Sindaco per Sant’Anastasia Di Vincenzo Iervolino, abbiamo fin da subito connotato l’agenda politica su tematiche che riteniamo fondamentali.

Le politiche sociali, la scuola, l’ambiente, ci hanno offerto la possibilità di portare a conoscenza dei cittadini una visione di sviluppo amministrativo incentrata sulla modernità, sulla capacità di rispondere ai bisogni del paese attraverso competenze e strumenti adatti ai tempi. Ecco, questo è per noi progresso.

Ma progresso vuol dire anche un paese finalmente libero da vecchie logiche clientelari, da una politica miope e gretta che ha prodotto soltanto disservizi e arretratezze. Da tutto questo, noi, prendiamo le distanze.

A partire da oggi, Una città in salute apre il suo percorso politico e associativo a chiunque voglia contribuire alla costruzione di un confronto pluralista e collegiale. Non ci interessano vecchie beghe di sezione, lotte intestine e improduttive per il potere.

Una città in salute garantirà alla nostra Sant’Anastasia proposte sempre attente al bene comune. Alla risoluzione dei problemi. Porterà avanti, giorno dopo giorno, l’entusiasmo e l’esperienza che ha saldato un gruppo di uomini e donne deciso a non arrendersi, mai.

Una Città in Salute – per il progresso di Sant’Anastasia

