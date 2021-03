Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia.

Attivo il servizio di auto medica per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Permetterà visite a domicilio ed assistenza a tutte le persone positive al Covid 19 che avranno bisogno su tutto il territorio Anastasiano. Il servizio è gratuito e si potrà usufruire chiamando al 345-99-41-513 tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00.

Con determina 295 del 25 Marzo 2021 l’Amministrazione Esposito ha fortemente voluto la riattivazione del servizio di assistenza domiciliare per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

È stata attivata da oggi un’auto medica che permetterà visite a domicilio ed assistenza a tutte le persone positive al Covid 19 che avranno bisogno su tutto il territorio Anastasiano. Il servizio è gratuito e si potrà usufruire chiamando al 345-99-41-513 tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00.

Qui le dichiarazione dell’Assessore alla salute pubblica Saveria Giordano: “Nelle ultime settimane il numero dei contagi è cresciuto significativamente, le richieste di assistenza sanitaria da parte dei cittadini sono diventate sempre più pressanti. A poco più di un anno dall’inizio della pandemia facciamo ancora i conti con le criticità dei servizi assistenziali offerti dal sistema sanitario e dalle ASL. Pertanto ci siamo visti costretti a riattivare un servizio di assistenza per i nostri concittadini colpiti dal Covid-19.Continuiamo a puntare la nostra azione amministrativa, in special modo in questa fase emergenziale, alla cura di ciascuno, affinché nessun cittadino si senta solo nell’affrontare la malattia.”

“Attivare un servizio a domicilio di cure e interventi per chi attualmente si trova in stato di quarantena domiciliare o positivo al Covid-19, è un atto doveroso – spiega il Sindaco Carmine Esposito – non possiamo lasciare che i nostri cittadini non abbiano il giusto ed adeguato supporto da parte nostra.”