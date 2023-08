Sant’Anastasia, raid al tabacchi sventato dalla polizia locale

Sant’Anastasia. Sabato sera raid in una tabaccheria di via Capodivilla. Ladri messi in fuga da una pattuglia della Polizia locale in servizio nella zona. Le parole del Sindaco Carmine Esposito.

La vicenda è avvenuta nella serata di sabato intorno alle 19:15. Gli uomini diretti dal Magg. Pasquale Maione erano in servizio in via Capodivilla quando è arrivata la segnalazione di una rapina in atto all’interno della tabaccheria “Sali e Tabacchi”. La pattuglia è accorsa repentinamente sul posto, sorprendendo i due rapinatori nel tentativo di fuggire dall’ingresso principale dell’attività commerciale. I due artefici del colpo erano entrambi vestiti con abiti scuri e avevano il volto coperto da un casco integrale.

Una storia a lieto fine

Uno dei due ladri, armato di revolver, ha raggiunto per primo il motociclo di colore nero parcheggiato davanti alla tabaccheria. L’uomo aspettava di fuggire insieme al suo complice, arrivato poco dopo con un sacco nero tra le mani contenente la refurtiva. Gli agenti sono subito intervenuti intimando ai due malviventi di arrendersi. Il rapinatore armato ha però cominciato a minacciare di fare fuoco puntando la pistola contro uno degli operatori di Polizia. La pattuglia è riuscita a rimettere in sicurezza l’area, mettendo in fuga i due rapinatori che hanno fatto perdere le proprie tracce. Nella fretta di fuggire, i due hanno gettato il sacco con la refurtiva in strada. Gli agenti lo hanno poi restituito al proprietario della tabaccheria.

Le parole del Sindaco

Poco dopo sono intervenuti sul posto anche un altro nucleo operativo della Polizia Municipale e una pattuglia di Carabinieri. È stato rinvenuto nella zona anche un proiettile inesploso, probabilmente fuoriuscito dalla pistola di uno dei due ladri. Il tempestivo intervento degli agenti di Polizia è stato decisivo per far sì che la spiacevole vicenda si concludesse senza gravi conseguenze per il titolare del negozio e per i passanti. Anche il sindaco di Sant’Anastasia Carmine Esposito ha espresso la propria gratitudine e soddisfazione per il lavoro svolto dalla pattuglia: “Un’operazione brillante che ha evitato danni alle persone e fatto recuperare la refurtiva, non posso che complimentarmi con la nostra Polizia locale”.

