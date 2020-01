Arriva un altro importante riconoscimento per Antonio Merone, l’attore cavaliere. A lui va il premio “Bruno Miselli 2020” per la sezione teatrale.

Nuovo premio per l’attore Antonio Merone che venerdì 24 gennaio nella biblioteca comuanle di Piedimonte Matese ha ricevuto il riconoscimento “Bruno Miselli 2020” per la sezione teatrale. Nella motivazione si legge: “All’attore e neo Cavaliere della Repubblica Italiana Antonio Merone, un attore con la recitazione nel dna, capace di raccogliere consensi ovunque con i suoi innumerevoli lavori”. Il premio è il secondo riconoscimento che l’attore riceve nell’arco di pochi mesi, a dicembre infatti è stato insignito del “Premio Vince”. Attualmente, oltre al suo tour invernale con lo spettacolo di cabaret “Merone canta Taranto” e “L’imbroglione onesto”, con la Compagnia da lui diretta ha iniziato le prove per la messa in scena dello spettacolo: “Le farse di Antonio Petito” che unisce due esilaranti sketch “Na cammera affittata a tre” e “Na scampagnata e tre disperati”con la regia dell’attore Antonino Laudicina. La rappresentazione andrà in scena al teatro Metropolitan di Sant’Anastasia sabato 28 e domenica 29 marzo.