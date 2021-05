Dal gruppo consiliare di minoranza, Popolari e Riformisti, riceviamo e pubblichiamo il comunicato che segue.

Ieri sera nel consiglio comunale, tra i diversi punti all’ordine del giorno, è stato presentato ed approvato (10 voti a favore, 6 contrari) il primo bilancio di previsione dell’esecutivo Esposito, dettagliato dall’assessore al ramo, il vice-sindaco, Mario Trimarco.

Il Capogruppo di Popolari e riformisti, avv. Carmine Pone, nell’intenzione di voto contrario al documento ha espresso tutto il disappunto nel constatare scelte sbagliate nella gestione e nell’indirizzo delle opere pubbliche: “C’erano ben altre priorità da seguire: è un previsionale che non tiene conto minimamente delle reali necessità del paese”.

L’ex assessore al Bilancio, Mariano Caserta, oggi ai banchi dell’opposizione nel Gruppo Popolari e Riformisti, spiega perché ha votato contro il provvedimento. “Parto subito dicendo che se avessi voluto perseguire una scelta di principio, avrei dovuto votare a favore di questo bilancio che eredita, in larga parte, fondi intercettati dalla passata amministrazione e quindi anche da me. Anche se è divenuto costume attribuirsi paternità altrui, in questo documento economico, le uniche intuizioni positive appartengono al passato, mentre in ottica prospettiva e futura, è solo un bilancio che non osa, non decolla, non è ambizioso. Credo che tutto questo sia irrispettoso nei confronti degli elettori che hanno riposto fiducia in chi oggi ci amministra, soprattutto per le favole che hanno loro raccontato”.

Così Nicoletta Sannino (Popolari e Riformisti): “Con l’approvazione di questo bilancio di previsione, l’amministrazione Esposito, ha definitamente sconfessato le promesse fatte in campagna elettorale, decretando un netto cambio di azione, rispetto a quanto assicurato e garantito ai cittadini solo pochi mesi fa. Della Piscina Comunale, tanto decantata, non vi è traccia nei fondi destinati, senza parlare dei capitoli destinati alle Politiche sociali: abbiamo davanti le stesse cifre stanziate dal commissario prefettizio, nessuna differenza. Continua la Consigliera: Inconcepibile stanziare ancora risorse nel capitolo formazione ed attuazione strumenti urbanistici per un PUC pronto nel cassetto da anni, come da questa amministrazione più volte affermato, e che aspetta solo di essere approvato. Capitoli su verde pubblico fanno il resto: votare contro è stato inevitabile”

“Starza e Romani, quartieri completamente dimenticati da questo previsionale – ha sentenziato la consigliera di opposizione Rosalba Punzo – per questo è tanto altro, c’è una fetta consistente di cittadini anastasiani che sono considerati, da questa maggioranza, di serie B”.