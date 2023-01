Sant’Anastasia, passa Capodanno in cella dopo 2 arresti in poche ore: ora aveva armi e coca

Sant’Anastasia: Carabinieri arrestano uomo 2 volte in tre giorni

Due giorni prima i Carabinieri lo avevano arrestato per spaccio e l’ultima sera dell’anno sempre i Carabinieri lo hanno arrestato di nuovo. Si tratta di Salvatore Filosa*, 54enne già noto alle forze dell’ordine.

Siamo a Sant’Anastasia e i Carabinieri della locale stazione perquisiscono l’abitazione dell’uomo.

Rinvenuti e sequestrati un fucile semi-automatico calibro 12 a canne mozze alterato risultato rubato tre anni prima e una pistola a salve modificata calibro 6,35 con 3 colpi nel caricatore. Trovate anche 4 dosi di cocaina, 100 euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio e dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi e spaccio di sostanze stupefacenti.

*nato a Sant’Anastasia il 19.03.1968