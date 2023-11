Sant’Anastasia, nuovo ingresso in giunta: l’avvocato Auriemma diventa assessore

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

Avvocato civilista, esperta e docente di diritto di famiglia, criminologa esperta in neurocriminologia forense, Angela Auriemma sarà il nuovo assessore della giunta del sindaco Carmine Esposito. “Oggi firmerò il decreto di nomina formalizzando il suo ingresso in giunta. Sono certo sia la persona giusta per la delicata delega alle Politiche Sociali”. Alla Auriemma andranno anche le deleghe alle Politiche Giovanili, Immigrazione, Pari Opportunità, Informagiovani, Tutela degli animali e randagismo, Rapporti con associazioni e Volontariato. “Altre deleghe saranno ridistribuite – aggiunge il sindaco – e a breve anche un altro assessore entrerà a far parte della squadra”.