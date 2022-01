Sant’Anastasia, multe da 500 euro per la cacca di Fido: Comune regala kit per pulire

SANT’ANASTASIA – L’amministrazione regala kit per la raccolta deiezioni canine ai proprietari dei “quattrozampe”. L’assessore Pavone: “Da lunedì sarà tolleranza zero, sanzioni fino a 500 euro”.

Il sindaco Esposito: “I provvedimenti non saranno certo a sfavore dei cani, bensì a favore di quei concittadini che si impegnano per rispettare le regole e il decoro urbano”. Nei prossimi giorni sarà recapitata, a tutti i cittadini anastasiani che possiedono un cane regolarmente iscritto all’anagrafe canina, una lettera a firma dell’assessore all’ambiente Ciro Pavone. Nella missiva si informa che l’amministrazione comunale ha deciso di omaggiarli di un kit per la raccolta delle deiezioni: un piccolo gesto per sensibilizzare la comunità rispetto ad un disagio ormai quotidiano.

“Le lamentele sono continue – dice Pavone – chi transita sui marciapiedi è costretto ad uno slalom costante per scansare le deiezioni. Ed è uno schiaffo alla pulizia e al decoro della città oltre che un reato,tant’è che la normativa in vigore sancisce come obbligo il raccogliere gli escrementi lasciati dal cane per strada, portando con sé gli strumenti necessari alla raccolta e al relativo smaltimento. Ai proprietari di cani regolarmente registrati all’anagrafe canina dell’Asl regaleremo una paletta apposita, gli altri non saranno di certo esonerati dal rispettare le regole, anzi li invitiamo ad iscrivere i propri amici a quattro zampe all’anagrafe, ricordando che anche questo è un obbligo stabilito dalla legge”.

Dal canto suo, l’Amministrazione Comunale ha installato di recente 54 nuovi cestini (e altri 25 sono in arrivo), ha attivato un servizio giornaliero meccanico di rimozione delle deiezioni vista la presenza di cani randagi sul territorio. Quanto ai cani “padronali”, la rimozione spetta a chi ne ha la responsabilità, vale a dire ai proprietari. Da lunedì i controlli saranno più serrati su tutto il territorio comunale e ai trasgressori saranno elevate sanzioni fino a 500 euro. “Confidiamo nella collaborazione e nel senso di responsabilità dei cittadini – aggiunge il sindaco Carmine Esposito – stiamo mettendo in campo azioni importanti per contrastare l’abbandono di rifiuti e, di contro, non è consono che ci si ritrovi piazze e strade costellate da deiezioni”.