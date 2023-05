Sant’Anastasia, l’omaggio a Donizetti di S.T.ART. con Torna Maggio

S.T.ART. continua la sua corsa con un nuovo evento: “Torna Maggio”

concerto a quattro voci dei Paese Mio Bello, omaggio a Gaetano Donizetti

Il progetto S.T.ART (Sant’Anastasia Tour Art) prosegue, e fa tappa nello storico borgo Sant’Antonio dove giovedì 18 maggio 2023 alle 20.30 si terrà il nuovo spettacolo musicale del gruppo Paese Mio Bello, intitolato “Torna Maggio”, pensato per omaggiare l’iconica figura del compositore Gaetano Donizetti.

S.T.ART., l’iniziativa promossa dal comune di Sant’Anastasia e inclusa nel cartellone degli eventi della Città Metropolitana di Napoli, si ripropone con un nuovo appuntamento: il concerto del gruppo partenopeo Paese Mio Bello, dal titolo “Torna Maggio”, un sentito omaggio al compositore Gaetano Donizetti, celebre operista dell’Ottocento. Lo spettacolo è fissato per le 20.30 di giovedì 18 maggio, nella suggestiva cornice di piazza Sant’Antonio, nell’omonimo borgo – nucleo principale del centro storico di Sant’Anastasia, ove spicca il convento quattrocentesco dedicato a Sant’Antonio da Padova. A fare da sfondo allo spettacolo, l’ingresso del Parco Nazionale del Vesuvio, vero e proprio motivo d’orgoglio per Sant’Anastasia e la Campania tutta. Lo spettacolo ideato dal gruppo di Gianni Lamagna, Patrizia Spinosi, Anna Spagnuolo e Lello Giulivo, perfetti interpreti del sentimento partenopeo in musica, vuole evidenziare la solennità delle musiche del maestro Donizetti e, contestualmente, raccontare il rapporto tra Napoli e il compositore, e quanto ciascuno abbia dato all’altra. È a Napoli, infatti, che Donizetti ha scritto i suoi più grandi capolavori, come l’Anna Bolena, la Lucia di Lammermoor e il Belisario.

Inoltre, il popolo partenopeo gli garantì fiducia e apprezzamento massimi, tanto da riconfermare Donizetti come direttore artistico del prestigioso Teatro San Carlo per ben diciassette anni, dal 1822 al 1838. Con S.T.ART., l’amministrazione comunale di Sant’Anastasia continua a mantenere la sua promessa di intrattenimento, cultura e spettacolo, rafforzata dal forte trasporto e dal felice riscontro avuto dalla cittadinanza tutta, che non ha mancato di garantire il proprio supporto e apprezzamento in occasione dei precedenti eventi: dal concerto omaggio ad Ennio Morricone, allo spettacolo di e con l’attore Massimiliano Gallo, fino ai Blue Gospel Singer. Resta viva, dunque, la volontà di divertire e stupire, fulcro di ciò che S.T.ART. vuole essere per la collettività.

«Omaggiare Gaetano Donizetti è riconoscere la grande rilevanza che il compositore ha per il nostro territorio, la nostra montagna, luogo della sua ispirazione – dice l’assessore Veria Giordano (Cultura) – e significa al contempo omaggiare la bellezza che, senza magari rendercene conto, ammiriamo tutti i giorni».

«Un amministratore degno di questo nome – aggiunge il sindaco Carmine Esposito – non può non valorizzare ciò che indiscutibilmente è la nostra ricchezza: la cultura, le tradizioni, la musica e l’arte legata ai nostri luoghi».