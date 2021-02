Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia

In occasione della giornata in memoria delle foibe l’Amministrazione del comune di Sant’Anastasia ha previsto una funzione commemorativa.

Con la legge n92 del 30 marzo 2004, grazie all’onorevole Roberto Menia, legge che porta il suo nome, è stato istituito il GIORNO DEL RICORDO per i caduti delle foibe e l’esodo degli italiani dell’Istria di fiume e della Dalmazia.

Una legge che è stata, prima di tutto, un grande atto di pacificazione per la ricostruzione della storia nazionale. In occasione il Sindaco Carmine Esposito:

“Abbiamo voluto commemorare -nostri fratelli italiani- che furono barbaramente uccisi e massacrati nelle foibe di Tito, con una funzione eucaristica .

Ho voluto che tale funzione fosse trasmessa online per dare a tutti la possibilità di partecipare anche da casa propria, per evitare assembramenti.

Volevo ringraziare il Priore Padre Alessio Romano e tutta la comunità dei padri domenicani per averci dato la possibilità di fare questa commemorazione all’interno del Santuario.”

Aggiunge poi l’assessora alla cultura Saveria Giordano: “Un momento di riflessione per mantenere vivo il ricordo, affinché tali avvenimenti non si ripetano in futuro, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e di tutti i regimi totalitari.”