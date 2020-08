Riceviamo e pubblichiamo dal candidato Ciro Riglia (PSI Sant’Anastasia), candidato a sostegno di Vincenzo Iervolino Sindaco.

Salve a tutti sono Ciro Riglia ed ho 23 anni.

Sono molto emozionato poiché mi propongo per la prima volta come candidato al consiglio comunale del mio paese; nei giorni scorsi in tanti tra amici e conoscenti vari mi dicevano: “Perché ti candidi, perché lo fai?”.

In cuor mio so di avere un senso di appartenenza verso il mio paese, ma è anche vero che nonostante non abbia una grossa esperienza politica ho voglia di metterci la faccia e soprattutto ho voglia di fare. Sant’Anastasia ad oggi presenta innumerevoli problemi soprattutto riguardanti noi giovani ai quali, non viene offerto granché.

Non possiamo più accontentarci di un semplice aperitivo in piazza trivio, ma in una società che corre sempre più veloce abbiamo bisogno di stare al passo soprattutto con quei paesi che anche se geograficamente a pochi passi da noi, risultano essere distanti anni luce. Sogno una città con una biblioteca, con degli spazi all’aperto dove svolgere attività fisica, ma anche a luoghi di aggregazione come il forum dei giovani, che manca nella nostra città da oltre cinque anni.

Tutta la squadra del centro sinistra ha proposte e soluzioni serie, e non possiamo più permetterci di perdere altro tempo, rischiando che, Sant’Anastasia resti indietro a tutti.

Concludo e faccio un augurio a tutti noi chiedendo ai cittadini fiducia nei nostri confronti.