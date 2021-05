È di ieri l’incontro tra il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito – con l’assessore alla salute pubblica Veria Giordano e il Capo di Gabinetto Alfonso Di Fraia – e il direttore generale dell’Asl Na 3 Sud, l’ingegnere Gennaro Sosto. Argomento dell’incontro non solo la richiesta di incrementare l’attività del centro vaccinale ma anche quella di ampliare i servizi Asl a Sant’Anastasia.

Dal Cup allo sportello esenzioni, dagli sportelli amministrativi agli ambulatori specialistici, da semplici servizi come il rinnovo della tessera sanitaria o il cambio del medico di base. Ad oggi e da molto tempo, un cittadino di Sant’Anastasia deve recarsi in altri comuni per la quasi totalità dei servizi. E ieri il sindaco ha chiesto al direttore Sosto di pianificare il ritorno di tutti i servizi essenziali. «Abbiamo trovato disponibilità nell’accogliere le nostre istanze – dice il sindaco Esposito – è una nostra priorità accentrare tutti i servizi amministrativi e sanitari negli uffici dell’Asl anastasiana perché i nostri cittadini, soprattutto quelli più anziani, non debbano necessariamente recarsi presso altri comuni. Ed è per questo che, soprattutto alla luce del confronto avuto ieri con il direttore Sosto, posso dire che ci impegneremo a riportare in breve tempo tutti i servizi qui a Sant’Anastasia. Non saremo più secondi a nessuno, il nostro paese ha un’utenza di 27mila abitanti, e la dignità della comunità va rispettata».

«Come amministrazione, con l’assessorato alla salute pubblica – aggiunge l’assessore Giordano – intendiamo promuovere benessere, puntando a migliorare la qualità della vita dei cittadini. In tale prospettiva diventa fondamentale la valorizzazione dei beni comuni, la produzione di beni e servizi utili alla comunità, il potenziamento di interventi di prevenzione e promozione della salute, contrastando le disuguaglianze nell’accesso ai servizi di cura e salute. Avevamo da mesi sollecitato un incontro con il direttore generale, ieri abbiamo anche colto l’opportunità per chiedere che sia incrementata l’attività del centro vaccinale, fortemente voluto da questa amministrazione sempre nell’ottica di fornire dei servizi ai nostri cittadini».