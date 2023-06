Sant’Anastasia, il consigliere Peppe Maiello nella segreteria metropolitana PD

Sant’Anastasia. Giuseppe Maiello, Capogruppo PD nella sua città, è stato nominato nella nuova segreteria metropolitana del PD Napoli. “Un riconoscimento per anni di impegno nel partito e nelle istituzioni”, ha dichiarato Maiello.

L’Avvocato Giuseppe Maiello ha annunciato la nomina varata ieri dal Segretario Giuseppe Annunziata, con deleghe al Terzo Settore e Pubblica Amministrazione. Il Capogruppo PD di Sant’Anastasia ha voluto ringraziare pubblicamente, attraverso un post su Facebook, il Segretario per la fiducia e per avergli dato l’opportunità di lavorare nella sua nuova squadra. Maiello ha inoltre affermato: “È un riconoscimento che mi inorgoglisce, ma nel contempo mi carica di responsabilità. Farò del mio meglio per contribuire a rilanciare e radicare il PD napoletano in tutta l’Area Metropolitana. Cercherò di essere all’altezza del compito”.