In seguito ad un concreto aumento dei casi di positività al covid-19, il Sindaco di Sant’anastasia, Carmine Esposito, ha espresso sui social la propria vicinanza ai cittadini raccomandando loro di continuare ad osservare tutte le norme fin ora predisposte a seguito della zona rossa.

“I contagi sono in crescita, in calo quelli delle età scolaresche”- conferma il Sindaco, evidenziando che la decisione preventiva di bloccare la didattica in presenza fosse necessaria – “siamo consapevoli dei disagi, delle sofferenze e delle difficoltà che stiamo vivendo. Supereremo questo brutto periodo se ognuno di noi farà la sua parte.”

Inoltre, ieri sera la Protezione Civile ha presidiato tutto il territorio Anastasiano per controllare l’eventuale presenza di assembramenti, munita di un altoparlante che ricordava le regole da seguire e invitava i cittadini ad assumere il giusto comportamento.

Nelle ultime settimane il numero dei contagi in Campania è esponenzialmente aumentato nonostante le persone guarite risultino essere tante. Intanto la campagna vaccinale prosegue molto lentamente, probabilmente troppo lentamente. Nella solita diretta del venerdì, Vincenzo De Luca ha confermato che dopo aver bloccato i lotti posti sotto osservazione da parte dell’istituto Superiore di Sanità, nelle prossime settimane si continuerà con la somministrazione del vaccino Astrazeneca. Molte persone hanno espresso però le proprie preoccupazioni visti gli improvvisi decessi di alcune persone dopo essersi sottoposti al vaccino. Risulta, infatti, essere ingente il numero delle cancellazioni per la vaccinazione dopo le ultime brutte notizie che sono circolate. La preoccupazione è tanta e ora anche i cittadini che inizialmente erano estremamente entusiasti del vaccino sembrano nutrire dei grossi dubbi.