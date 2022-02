Sant’Anastasia, auto contro camion: due feriti. Statale bloccata per ore

Ieri pomeriggio è avvenuto un bruttissimo incidente sulla statale 268, altezza Sant’Anastasia, in cui sono rimasti coinvolti più mezzi.

Si parla di un brutto sinistro, come testimoniano le persone che si sono ritrovate sul posto al momento dell’accaduto in cui è rimasto coinvolto anche un camion. I feriti sarebbero due, tra cui uno in gravi condizioni, ovvero il conducente del mezzo pesante e quello dell’altra vettura coinvolta.

Al momento non ci sono ulteriori novità sulle dinamiche specifiche dell’incidente né sulle condizioni dei feriti che sono stati prontamente trasportati in ospedale.

La strada è rimasta bloccata fino alla sera, tanto da formarsi code di mezzi rimasti bloccati sulla superstrada a causa dello scontro. È stato pomeriggio di inferno per quella specifica zona del Vesuviano, con non pochi disagi dovuti anche alla chiusura temporanea di quella specifica linea stradale.

Un incidente spaventoso che purtroppo, però, non è una novità per quella statale. La 268 è una delle strade più pericolose in Campania, rinominata strada della morte proprio a causa dei numerosi incidenti mortali avvenuti negli anni.