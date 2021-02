Sant’Anastasia, al via la riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia

L’attuale amministrazione a seguito di diversi sopralluoghi sul territorio con la polizia locale -in queste ore- ha disposto la riqualificazione della segnaletica orizzontale e verticale predisponendo “segnali luminosi” negli incroci “pericolosi”

Sono stati già sostituiti più di 70 segnali stradali.

Da considerare che in questi giorni inizieranno anche i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale che si estende per circa 8 km lineari.

Iniziativa promossa e voluta dall’amministrazione in essere.

Un atto dovuto per l’intera comunità anastasiana che ha sostenuto e continua a sostenere l’operato di chi attualmente sta governando il territorio.

Le dichiarazioni del sindaco Carmine Esposito: “Ogni cosa per essere sana deve anche risultare curata. Così voglio dimostrare ai miei concittadini quanto io tenga all’aspetto del territorio anastasiano ma anche alla sicurezza in senso stretto. Credo che azioni di questo tipo aiutino a sviluppare anche il cosiddetto <<senso civico>> e cura degli spazi pubblici a disposizione di tutti. Ci tengo a precisare che azioni simili saranno spesso ordine del giorno e sarà mia premura attuare e verificare che tutto sia fatto in ottica di sostenibilità ed inclusione.”