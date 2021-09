ACERRA – Sangue nel weekend nel centro di Acerra: un giovane pregiudicato acerrano è stato accoltellato l’altra notte in piazza San Pietro.

Sull’aggressione sono in corso indagini da parte degli agenti del commissariato di Acerra: il ferito è un 26enne coinvolto pochi mesi fa in un blitz antidroga e con precedenti specifici per stupefacenti.

E’ stato condotto al Cardarelli di Napoli in condizioni serie: la lama lo ha colpito al polmone anche se per fortuna non è mai stato in pericolo di vita. Al momento l’indagine punta su una lite: non sono emersi collegamenti tra l’episodio e la criminalità locale.