Sangue a Sant’Anastasia, 50enne crivellato di colpi in strada

Sant’Anastasia – Momenti di paura a Sant’Anastasia, comune dell’area vesuviana, dove un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una sparatoria avvenuta in strada. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata raggiunta da più colpi d’arma da fuoco mentre si trovava all’aperto, in circostanze ancora da chiarire.

Immediatamente soccorso, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Betania di Napoli, dove è giunto in condizioni critiche. I medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo e le sue condizioni vengono definite molto gravi.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i carabinieri della compagnia competente che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio e di capire se dietro l’aggressione possano esserci rancori personali, questioni legate ad affari o altre motivazioni. Al momento non viene esclusa nessuna pista.

I militari stanno effettuando rilievi e acquisendo testimonianze, mentre vengono visionate le eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per risalire agli autori del gesto. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione della vittima e i suoi rapporti personali e professionali, con l’obiettivo di trovare elementi utili a chiarire il movente.

La notizia ha destato forte allarme tra i residenti di Sant’Anastasia, che si sono ritrovati a fare i conti con l’ennesimo episodio di violenza consumatosi in pieno giorno. In molti hanno riferito di aver udito chiaramente gli spari e di essere rimasti scioccati dall’accaduto.

Le indagini proseguono senza sosta per identificare chi ha aperto il fuoco e assicurarlo alla giustizia, mentre la comunità resta con il fiato sospeso per le sorti del 50enne ricoverato in ospedale