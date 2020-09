San Vitaliano, giovedì la scrittrice Viola Ardone presenta il libro Il Treno dei bambini

Riceviamo e pubblichiamo.

La scrittrice Viola Ardone, autrice del libro “Il treno dei bambini” sarà ospite del comune di San Vitaliano. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Raimo con l’assessore alla cultura Ivana Mascia e si inserisce nell’ambito degli appuntamenti organizzati all’indomani del titolo ricevuto dal piccolo comune del Nolano come “città che legge”.

L’evento si terrà alle 18.30 di giovedì 17 settembre nella chiesa dell’Immacolata Concezione in via Ludovico Ariosto. In scaletta anche momenti musicali a cura di Giuseppe Quadara e Donato Nappi con letture di Sara Fontanarosa. Presenti anche gli alunni del liceo Colombo di Marigliano con la dirigente Nicoletta Albano.

“Inizia un nuovo percorso nel segno della cultura – spiega l’assessore Ivana Mascia – Purtroppo l’emergenza Covid ha bloccato l’intero settore sospendendo, di fatto, da mesi, tutte le iniziative. Con entusiasmo ritrovato e nel rispetto delle misure anti Covid abbiamo avviato l’iter letterario che ci consentirà nel corso dell’anno di promuovere il concetto di lettura in ogni sua forma. Questo anche grazie al titolo di San Vitaliano a città che legge – aggiunge l’assessore Mascia – che ha messo in moto una serie di collaborazioni con enti pubblici e privati. Con Viola Ardone iniziamo dunque il programma culturale “Leggere, che emozione”. Sarà presentato, per l’occasione, grazie anche alla collaborazione con la Feltrinelli point di Pomigliano d’Arco, il libro ‘Il treno dei bambini” che racconterà uno spaccato di storia ancora poco conosciuto ma dal grande impatto emotivo. Ringrazio gli uffici comunali per la preziosa sinergia, il parroco don Francesco Stanzione ed il priore della congrega Sabatino Porcelli per la grande sensibilità dimostrata nei confronti della tematica e l’ospitalità”.