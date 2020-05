I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno arrestato per tentato furto C. S., 34enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato notato dai militari in viale delle Acacie mentre tentava di forzare – con degli arnesi atti allo scasso poi sequestrati –la portiera di un’auto in sosta. I carabinieri sono riusciti ad arrestarlo dopo una breve colluttazione: il 34enne alla vista dei militari voleva fuggire ma è stato bloccato. C.S. è nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di giudizio.

