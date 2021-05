Sono iniziati i lavori tecnici presso la scuola di Piano del Principe abbandonata ormai da anni. In questa struttura nascerà il primo asilo nido pubblico per bambini da 0 a 36 mesi e all’interno sarà presente anche un centro di ascolto.

Una notizia davvero positiva considerando che sono tantissimi i genitori che non riescono a conciliare lavoro e orari famigliari o non possono permettersi economicamente un asilo privato. La struttura è ormai diventata un cantiere in cui sono già iniziati i primissimi lavori grazie ad un finanziamento di circa 600.000,00 Euro.

“Prosegue, così, la completa riqualificazione del quartiere Piano del Principe, dove abbiamo già provveduto due mesi fa all’installazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione lungo ben 1 km, che ci consente anche di monitorare con attenzione gli sversamenti illegali di rifiuti che affliggevano la zona. Tra le altre cose, tantissimi cittadini, di sera, stanno utilizzando questo tratto illuminato per fare jogging ed attività sportiva”- ha dichiarato il sindaco di San Giuseppe Vesuviano Vincenzo Catapano, che si dice orgoglioso per questa nuova iniziativa e per tutti i lavori in atto che permettono alla città di riqualificarsi e tornare a splendere come un tempo.