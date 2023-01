San Gennaro, picchiato da due giovanissimi: i carabinieri li trovano ancora col cellulare rapinato

SAN GENNARO VESUVIANO. Rapinano e picchiano bengalese. due persone denunciate dai Carabinieri, hanno 17 e 21 anni

E’ notte e due sconosciuti circondano un 47enne di origini bengalesi. Gli chiedono il cellulare, poi lo pretendono. la vittima non cede e i due malviventi lo prendono a pugni e calci.

Siamo nel comune di San Gennaro Vesuviano e i carabinieri della locale stazione ci mettono poco a identificare i due violenti. Li raggiungono a casa e trovano anche il cellulare appena sottratto.

Per la vittima lesioni ritenute guaribili in 2 giorni. Per due giovani marocchini di 17 e 21 anni, entrambi incensurati, una denuncia per rapina aggravata.