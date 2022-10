Ritrovata dopo 2 giorni, Casalnuovo tira sospiro di sollievo per Maria

La donna di Casalnuovo scomparsa due giorni fa è stata ritrovata ad Aversa, in provincia di Caserta.

Maria, la 46enne arrivata al pronto soccorso di Frattamaggiore lo scorso 11 ottobre, era in attesa del ricovero quando si è improvvisamente allontanata dalla struttura facendo perdere le sue tracce. Era stato dato l’allarme alle forze dell’ordine, poi accolto anche dalla trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?” in cui i familiari avevano fatto un appello per ritrovare Maria, il cui cellulare è risultato spento fin dal momento dell’allontanamento dall’ospedale.

La donna è stata ritrovata ad Aversa presso un distributore di benzina, palesemente in stato confusionale, ed è stata perciò ricoverata nel reparto di psichiatria dell’ospedale della città casertana. Le sue condizioni di salute sono buone ed ora dovrà sottoporsi ad alcuni controllo psicologici per comprendere il motivo dell’allontamento.