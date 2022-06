Ritornano le processioni del Corpus Domini dopo la pandemia

Domenica 19 giugno, dopo due anni, tornano sul territorio vesuviano le solenni processioni del Corpus Domini: un’antichissima tradizione che si rinnova nella preghiera e nella testimonianza delle parrocchie locali.

La Chiesa celebra l’ Eucarestia: il dono più bello, più caro, più grande fatto dal Signore a ciascuno di noi. A Somma Vesuviana, la processione eucaristica partirà dalla parrocchiale chiesa di San Giorgio Martire alle ore 19:00 e proseguirà per le seguenti strade: via San Giovanni de Matha, via Aldo Moro, via E. Cecere, via San Domenico, via Tavani, via S. Maria del Pozzo per poi concludersi nella parrocchia di Santa Croce in S. Maria del Pozzo. Per l’occasione i parroci locali hanno voluto affidare, in questo tempo ancora difficile, la Città al Signore e tornare a celebrare insieme, affinché si possa ritrovare il gusto di essere comunità.

A San Gennarello di Ottaviano, la processione, guidata dal Rev. Don Raffaele Rianna, partirà invece alle ore 20:00, attraversando via G. di Prisco, via Pozini, via P. Di Prisco e tornando in piazza. Don Raffaele Rianna, per l’occasione, ha voluto ricordare le intense parole del giovanissimo Beato Carlo Acutis: L’ Eucarestia è la mia autostrada per il cielo, invitando i giovani a partecipare a questo importante atto pubblico della nostra fede in onore del Santissimo Sacramento. Ad Ottaviano centro, invece, il corteo prenderà il via dalla monumentale chiesa di San Michele Arcangelo alle ore 19:30 con la partecipazione delle quattro confraternite laicali. Il tragitto comprende: salita S. Michele, Madonna delle Grazie, Orto, Oliveto, Piazza Annunziata, Traversa Cola, Rosario San Giovanni, S. Giovanni, S. Lorenzo, Corso Umberto e arrivo nella parrocchia di San Francesco di Paola. A San Giuseppe Vesuviano, ancora, alle ore 19:00, si terrà una messa solenne nel Santuario di San Giuseppe con la processione finale, che farà tappa a San Leonardo, a Santa Maria la Pietà e, infine, a San Francesco ai Casilli. A Nola, la processione si terrà a partire dalle ore 20:00, dopo la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Francesco Marino nella cattedrale. A Sant’ Anastasia, infine, la processione (foto di Lello Sodano) partirà dal Santuario di Madonna dell’ Arco subito dopo la celebrazione eucaristica delle ore 18:30 per poi concludersi con l’arrivo nella Chiesa di Santa Maria la Nova. Per l’occasione il percorso sarà abbellito per rendere più gioioso e solenne il passaggio del SS. Sacramento. La festa del Corpus Domini rimane una ricorrenza profondamente radicata nella nostra storia secolare. Non ha mai avuto una data precisa, si celebra infatti il giovedì successivo alla ricorrenza della Santissima Trinità, e solo dopo la soppressione della solennità civile è stata spostata alla prima domenica successiva al giovedì. Fu istituita a Orvieto da papa Urbano IV con la bolla Transiturus dell’ 11 agosto 1264 e rievoca la liturgia della Messa in Coena Domini.