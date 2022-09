Ritornano le “Favole nel bosco” a Marigliano

MARIGLIANO – Ritorna settembre, l’aria è più mite e le vacanze ormai sono un dolce ricordo… Ma a Marigliano l’estate continua!

Infatti, anche quest’anno, a partire da domenica 11 settembre, nel boschetto del Castello Ducale, suggestivo cuore verde della città di Marigliano, si terrà “Le Favole nel Bosco”, l’ormai nota rassegna che, destinata ai bambini da 3 a 100 anni, è un vero percorso di teatro, gioco-musica, lettura, divertimento e scoperta .

Cinque sono gli appuntamenti domenicali di questo percorso nelle arti, pensato per i piccoli ma adatto a tutte le età.

I primi quattro appuntamenti prevedono tre turni orari alle 10:00, alle 11:00 e alle 12:00, ciascuno della durata di un’ora e mezza circa :

∙ 11 SETTEMBRE – si parte con il laboratorio ludico-musicale di Elda che apre la strada allo spettacolo “Storie di bambine ribelli”, messo in scena dalla Compagnia “Il Teatro nel Baule”.

∙ 18 SETTEMBRE – il Laboratorio Olimpiadi di Musica di Salvatore Prezioso avvia gli spettatori alla fruizione della favola itinerante “La cicala e la formica”, messa in scena dalla Compagnia de “L’ora d’aria”.

∙ 25 SETTEMBRE – il Laboratorio MoviMusica di Francesco Ruoppolo predispone gli animi alla rappresentazione interattiva “Agenti speciali Foresta Viva”, messa in scena dalla Compagnia “Il Teatro nel Baule”.

∙ 02 OTTOBRE – il Laboratorio Storie Musicali di Salvatore Prezioso apre la strada alla favola itinerante “Il Topo di campagna e il topo di città”, messa in scena dalla Compagnia de “L’ora d’aria”.

Il quinto appuntamento, a conclusione della rassegna, si terrà il 9 OTTOBRE con una rappresentazione teatrale d’avanguardia: lo spettacolo “Box stories – A family game”, una esperienza teatrale partecipativa, riservata ad un massimo di 8 famiglie(sono aperte le prenotazioni!), nella quale l’intera famiglia potrà giocare, scoprire il teatro, divertirsi e… vivere un teatro a misura di famiglia!

I percorsi, accessibili e inclusivi, prevedono la prenotazione obbligatoria.

La Rassegna “Le Favole nel Bosco”, organizzata dall’Associazione ETS “L’Ora d’Aria”, mira a favorire il ritorno ad una socialità per grandi e piccini e la riscoperta di un luogo magico, a volte sconosciuto, quale il Castello Ducale di Marigliano ed il boschetto in esso contenuto.

L’Associazione “L’Ora d’Aria” è nata per rispondere attivamente alle esigenze di un territorio dove servizi e spazi dedicati alla cultura, in tutte le sue forme, e alla socialità, intesa come momento di crescita e sperimentazione, risultano spesso carenti. Fine dell’associazione è, infatti, contribuire a dare vita a percorsi e processi di riattivazione, scambio, incontro e confronto, integrazione, socialità e crescita culturale.

Per informazioni e prenotazioni

Associazione “L’Ora d’Aria” ETS

Mobile 331-4070771

E-mail: loradaria.info@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/loradaria.info