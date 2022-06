Rita De Crescenzo, non solo Tiktok: aprirà un negozio a Napoli

Rita De Crescenzo, la famosissima tiktoker napoletana di 44 anni, aprirà presto un negozio a Corso Garibaldi a Napoli.

Divenuta nota grazie alla canzone “ma te vulisse fa na gara e ballo?” che conta al momento più di 4 milioni su YouTube, la tiktoker ha deciso di aprire un esercizio commerciale con il nome “Svergognata”, termine da lei sempre utilizzato, in cui si venderanno prodotti di vario tipo su cui sarà impressa una sua foto.

Rita De Crescenzo si è sempre distanta per la sua simpatia e sincerità sui social, diventati spesso luoghi virtuali di racconti personali in cui la donna si è sempre messa a nudo condividendo molti episodi della sua vita, dagli arresti per spaccio ai problemi giudiziari per la custodia di un figlio.

Nonostante i tanti problemi ed errori commessi in passato, oggi Rita ha cambiato vita, certamente in meglio, ed è pronta ad affrontare un’altra grande avventura da condividere insieme ai suoi tanti followers.