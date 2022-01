Rissa ad Ercolano, 50enne accoltellato: giovane in caserma

ERCOLANO – Un 50enne è stato accoltellato in maniera non grave in una rissa avvenuta ieri sera, per motivi da chiarire, alla traversa di via IV Novembre a Ercolano.

Nel corso della rissa, alla quale avrebbero preso parte più persone, un 31enne di Ercolano ha colpito con un coltello ad una mano e alla spalla sinistra il 50enne, anch’egli residente nel comune vesuviano.

Il ferito è stato portato all’Ospedale del Mare di Napoli per le cure. Il 31enne sarà denunciato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Tenenza.