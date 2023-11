Rinascita al flash-mob contro aumento Iva su assorbenti e prodotti per la prima infanzia

Pomigliano d’Arco. Il governo Meloni propone: rialzo IVA al 10% per assorbenti e al 22% su latte in polvere, pannolini e prodotti per l’infanzia. Un passo indietro sull’equità e un impatto pesante sulle famiglie e sulla cura di ogni persona. Per questo aderiamo all’appello di Tocca a Noi e scenderemo con loro in piazza per la tutela del diritto alla salute, per la cura dei corpi, per l’equità tra generi e generazioni. Mercoledì 1° novembre // 17.00 – 17.30 // FLASH MOB nelle piazze delle nostre città! Ci vediamo a Slargo Marco Pannella per dire NO a qualsiasi passo indietro.

Con tutta la rete di Tocca a Noi siamo pront* a rilanciare per l’IVA allo 0% per i prodotti igienico sanitari, l’IVA al 5% per i prodotti per l’infanzia e la distribuzione gratuita dei prodotti negli spazi pubblici.

In allegato comunicato stampa e locandina della campagna nazionale di Tocca a Noi

Tutte le informazioni sul RinascitaFest e sulle attività di Rinascita sono disponibili alle pagine social ufficiali: www.facebook.com/rinascitafest; www.facebook.com/rinascita.pomigliano e www.instagram.com/rinascitapomigliano/