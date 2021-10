Domenica 3 ottobre, presso l’area mercato, la città di Marigliano ricorderà Walter Molli nella seconda edizione di “CITY HUNTERS”; una giornata all’insegna del writing e della musica organizzata dalla famiglia Molli e dall’associazione Show Desk.

Nel segno di Walter e nella memoria viva che solo il genio, il poeta, l’uomo che supera se stesso riesce a lasciare;

saranno presenti circa 50 artisti proveniente dalla Campania, da Roma e da Lione.

Si tratta di un atto di affetto e di straordinaria testimonianza poiché – come ci spiega Fabio Molli – furono questi artisti a desiderare e costruire momenti dedicati al Figlio Illustre di Marigliano.



L’evento prevedrà la realizzazione di murales sulle pareti che delimitano l’area mercato e, come la passata edizione dell’ottobre 2019, si andrà a creare uno scenario caratterizzato da momenti destinati alla libertà di espressione.

L’appuntamento domenicale è inserito nella due giorni

“Walter vive! City Hunters Vol.2” che infatti prevede

per sabato 2 ottobre un incontro napoletano all’ HARD2BUFF (Via Nuova delle Brecce,214) nel quale ci sarà la presentazione del quaderno della collana di NoColorSketch e la mostra inedita Head Hunter di Walter Molli che è composta da 11 ritratti di Writers legati all’hip hop.

L’invito resta invariato: sollecitare la politica a tradurre la teoria in prassi e attuare un mutamento percettivo – attraverso l’arte – degli spazi collettivi; per una riqualificazione urbana che è la base fondante di un’ esistenza che non proietti il degrado dall’esterno all’interno: poiché siamo – inevitabilmente – anche il luogo in cui abitiamo.