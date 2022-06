Richiama dei ragazzi e loro lo accoltellano: tassista ferito dopo lite

Ieri sera nei Quartieri Spagnoli di Napoli, in particolare via Girardi, dei ragazzi hanno accoltellato un uomo di 49 anni dopo un violento litigio avvenuto per futili motivi.

Tutto è iniziato a causa delle urla e degli schiamazzi ripetuti da parte dei giovani proprio nei pressi dell’abitazione dell’uomo che si è lamentato più volte e ha ammonito i ragazzi chiedendogli di smettere. È stato proprio in quel momento che è iniziato il litigio culminato poi in vera e propria violenza. L’uomo, tassista di professione, è stato ferito con un’arma da taglio, molto probabilmente un coltello, nella zona della schiena. Trasportato all’ospedale Pellegrini, è stato poi trattato e dimesso dopo poche ore con una prognosi di 10 giorni circa.

Sul luogo presenti anche i Carabinieri che stanno indagando sulla vicenda per il riconoscimento dei ragazzi.