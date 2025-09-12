Regionali, è già tempo di toto-nomi: ecco i possibili candidati di tutte le liste

Il tempo scorre e i candidati restano nell’ombra. Le Regionali non sono lontane e, mentre il centrosinistra ha già incoronato Roberto Fico, il centrodestra tarda a indicare lo sfidante. Una scelta che condizionerà inevitabilmente anche la formazione delle liste, dove l’attesa si fa spasmodica. «Stiamo perdendo tempo», ha dichiarato con tono critico l’ex consigliere comunale di FdI Pasquale Napoletano, fotografando un malumore sempre più diffuso.

FRATELLI D’ITALIA, TRA CASERTA E NAPOLI

In casa Meloni i nomi restano numerosi. Oltre agli ormai noti Errico Scala, Alfonso Piscitelli e Giuseppe Tamburro, si muove Massimo Pelliccia, ex sindaco di Casalnuovo, già proiettato in campagna elettorale. In campo anche Luigi Roma, Steve Stellato e Rosa Di Maio, con l’ipotesi di altre due presenze femminili per bilanciare le quote rosa.

FORZA ITALIA E IL NODO ZANNINI

Gli azzurri vivono giorni complicati. Dopo l’arresto del segretario provinciale Guida, resta saldo il riferimento alla commissaria Amelia Forte. Più incerto il futuro del consigliere Giovanni Zannini, mentre restano da definire le altre candidature.

IL MONDO DELUCHIANO E LA LISTA “A TESTA ALTA”

Intorno a Fico si muove la lista deluchiana “A testa alta”: qui dovrebbero candidarsi Carmine Mocerino e Lucia Fortini, assessore uscente, insieme a Rossella Casillo. Spinge per esserci anche Vittoria Lettieri, figlia dell’ex sindaco di Acerra Raffaele Lettieri.

IL PD TRA VECCHI E NUOVI VOLTI

Nel Partito Democratico, accanto ai casertani già in lizza nel Casertano come Marco Villano e Massimo Schiavone, si fanno avanti diversi napoletani: Carmela Fiola, forte anche del peso del padre Ciro, Massimiliano Manfredi, fratello del sindaco Gaetano, i consiglieri comunali Enza Amato e Salvatore Madonna, oltre all’ex primo cittadino di San Giorgio Giorgio Zinno. Rimane aperta la pista che porta a Renato Natale, ex sindaco di Casal di Principe.

LEGA, AZIONE E M5S

La Lega conferma tra i suoi big Antonella Piccerillo, Massimo Grimaldi e Maurizio Del Rosso, con l’ingresso in vista di Daniela Nugnes. In Azione restano stabili i profili di Angela Simonelli, Nicola Esposito e Giuseppe Riccio, mentre la casa riformista di Armando Cesaro potrebbe accogliere Ciro Buonajuto, sindaco uscente di Ercolano.

Il Movimento 5 Stelle, infine, si affida alla scelta della “comunità”, ma tra i possibili candidati compaiono i nomi degli uscenti Gennaro Saiello e Michele Cammarano, del consigliere napoletano Salvatore Flocco e di Laura De Vita, già collaboratrice di Fico a Montecitorio.