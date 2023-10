Regeneration, l’appuntamento col futuro del marketing e della comunicazione digitale

IAB Italia, l’associazione di riferimento del marketing e della comunicazione digitale in Italia, annuncia l’edizione 2023 di IAB Forum dal tema “Regeneration”.

Esperti di fama internazionale e inspiring leader si confronteranno all’Allianz MiCo di Milano. Un’opportunità unica per la community del marketing e della comunicazione digitale di conoscere gli strumenti essenziali per comprendere i cambiamenti in atto e progettare insieme il futuro dell’industria del marketing e dell’advertising digitale.

Quest’anno l’evento pone al centro del confronto i temi più rilevanti per le imprese e i brand, per comprendere le peculiarità e gli impatti delle nuove tecnologie abilitanti alla trasformazione digitale – dall’AI generativa ai nuovi strumenti di marketing, passando per il ruolo dei dati e molto altro ancora –, mettendo in luce la necessità per le imprese di ‘rigenerarsi’ per operare nel nuovo contesto socio-economico e normativo in continua evoluzione.

Speaker visionari saranno ospiti anche della ‘Vision Arena’, lo spazio aperto in Area Espositiva, in cui si potranno apprendere e approfondire i trend e le tecnologie che definiranno il prossimo futuro del settore. Le aziende saranno, inoltre, le protagoniste con oltre 60 Workshop di presentazione e ispirazione e stand distribuiti sugli oltre 3.500 metri quadri della venue.

Le registrazioni a IAB Forum ‘Regeneration’ sono aperte per tutte le aziende e i professionisti.