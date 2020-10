Riceviamo e pubblichiamo

“Durante il lockdown le compagnie assicurative hanno risparmiato oltre un miliardo perché si è ridotto il numero degli incidenti stradali. Il presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni lo ha confermato oggi, ma si tratta esattamente delle stesse previsioni che, più di sei mesi fa, ispirarono il mio emendamento al decreto Cura Italia per ottenere la proroga della Rc Auto per tutto il periodo in cui le auto e le moto dei cittadini sono state ferme in garage. Mi sono sgolato: con il collega Novelli in commissione Bilancio e nell’aula di Montecitorio cercammo di far comprendere in tutti modi che sarebbe stato necessaria la proroga dei contratti, ma non servì a nulla. Dalle parti del Governo prevalse la lobby delle compagnie di assicurazione a danno dei cittadini e degli automobilisti. Bocciando il mio emendamento la maggioranza si è resa complice di un ingiusto guadagno e di uno scippo ai danni degli automobilisti”: così il deputato Paolo Russo, responsabile nazionale del dipartimento per le politiche del Mezzogiorno di Forza Italia.

“Il Governo provveda subito a restituire il miliardo e trecento milioni indebitamente incassato dalle compagnie e li rimetta nelle tasche dei cittadini. Se non lo farà siamo pronti a presentare un emendamento in tal senso”, conclude il deputato.