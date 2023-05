Ras del rione Fiat si recide il braccio davanti al giornalista Klaus Davi

Attorno alle 13 di ieri presso il rione Fiat di Ponticelli Francesco De Martino si è reciso l’avambraccio destro davanti al giornalista Klaus Davi ‘per protesta’. All’episodio hanno assistito diversi abitanti del quartiere, nonché la moglie di De Martino e altri congiunti. Davi, come lui stesso ha reso noto, si era portato da solo nel quartiere di Ponticelli in prima mattina per realizzare un servizio sulla faida che insanguina la zona est di Napoli. Era riuscito anche a parlare con De Martino per qualche minuto intercettato fuori casa, il quale però aveva risposto di malavoglia e dopo qualche battuta, si era recato nella propria abitazione. Klaus Davi ha quindi realizzato una serie di interviste agli abitanti del quartiere. Verso le 13 De Martino ha però raggiunto il giornalista che stava svolgendo alcune interviste mostrandogli una ricetta medica con la prescrizione di medicamenti da parte dei sanitari che lo hanno in cura . A un quel punto, De Martino ha estratto davanti al giornalista un taglierino dalla propria tasca e si è reciso il braccio destro.

I familiari presenti a quel punto hanno allertato il commissariato di Ponticelli e sul posto sono sopraggiunte tre pattuglie che hanno sentito il giornalista e si sono poi recate a casa di De Martino per verificare la dinamica dei fatti e le sue condizioni di salute.

Klaus Davi si è detto ‘scioccato da quanto accaduto. Un visto il braccio inondato di sangue non ho nemmeno capito subito cosa stesse succedendo, il motivo di quel gesto autolesionista.” “Questo atto mi ha scioccato, sconvolto. E’ la prima volta che mi capita un episodio simile” ha dichiarato Klaus Davi. “De Martino mi ha detto che mi avrebbe distrutto la macchina ma non mi sono lasciato intimidire abituato come sono a questo genere di minacce. Eppoi in quelle situazioni e’ bene non perdere la calma. Io ero solo loro erano in 20. Poi con estrema rapidità ha estratto la lama e si è tagliato il braccio iniziando ad urlare.”

Poco dopo sono sopraggiunte le pattuglie della Polizia di Stato che sta ricostru