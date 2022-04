Coppia terrorizza supermercati del Vesuviano, fermati dopo escalation di rapine

Dopo varie indagini svolte nel corso degli ultimi mesi alcuni mesi, questa mattina gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno arrestato un uomo e una donna, di 31 e 41 anni, che hanno commesso delle rapine a mano armata in alcuni supermercati, farmacie e altri esercizi commerciali.

Tra le città colpite della provincia ci sono Torre Annunziata, Torre del Greco, Sant’Anastasia, Boscoreale e Trecase in cui queste due persone commettevano gli illeciti spostandosi a bordo di una moto muniti di pistole e, a quanto pare, non sarebbero stati soli durante le rapine. I due sono infatti stati accusati da altre persone che erano già in carcere per aver commesso lo stesso reato che hanno prontamente fatto i nomi dei propri complici. Le rapine in questione sarebbero state commesse ad ottobre 2021 in vari esercizi commerciali. Dopo aver confessato, i due sono stati prontamente trasferiti al carcere di Poggioreale e a quello femminile di Pozzuoli.