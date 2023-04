Rapinatori si vestono da finanzieri, residenti li picchiano dopo la fuga: arrestati dopo le botte

ACERRA – Clamoroso colpo sventato questa mattina ad Acerra. Banditi si sono travestiti da finanzieri per rubare a casa di una famiglia di un imprenditore.

Il raid è scattato poco prima delle 8 di questa mattina in via Giuseppe Nuzzo. I malviventi, con la pettorina delle fiamme gialle e il volto travisato, hanno bussato facendo credere che si trattasse di una perquisizione. In realtà una volta aperta la porta di casa la donna, che era insieme ad una familiare, si è trovata di fronte i malviventi intenti a rubare i soldi.

La poveretta si è messa a urlare e in suo soccorso sono arrivati i vicini che hanno inseguito i ladri fino all’area di servizio. Tre dei quattro sono stati acciuffati e picchiati. I ladri le hanno rimediate dai residenti inferociti in attesa dei carabinieri che li hanno fermati.

Uno di loro è finito addirittura al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori per le percosse rimediate.