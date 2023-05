Rapinato il figlio di Sal Da Vinci, l’appello ai banditi: “Cambiate strada, nulla è perduto”

Grande spavento per Francesco Da Vinci e per tutta la famiglia. Il padre, Sal Da Vinci decide di raccontare la vicenda sui social.

Nella notte tra sabato e domenica, Francesco Da Vinci, figlio del noto artista Sal Da Vinci, è stato vittima di una rapina compiuta con la pistola puntata alla tempia.

Le parole del cantante sui social

Sal Da Vinci decide di denunciare l’accaduto con un post pubblicato sui social. Dalle sue parole traspare tutta la paura che suo figlio e l’intera famiglia ha vissuto in quella tragica sera.

“Tornavo dal concerto del mio caro amico Renato Zero, mi preparavo ai festeggiamenti come tutti i napoletani, per godere di questo momento storico della nostra squadra del cuore, mi arriva una telefonata di mio figlio in piena notte, terrorizzato per quello che gli era accaduto, lui parlava ed io morivo […] sono momenti che ti lasciano un segno, è non sempre riesci a superarli velocemente”.

Non si limita a raccontare l’episodio, infatti, le sue parole vogliono raggiungere anche i ragazzi che hanno commesso la rapina, alla società che spesso li abbandona e, infine, alla famiglia che copre un ruolo primario per la crescita e l’educazione dei giovani.

“Tre giovani smarriti, senza sogni, senza una guida, percorrere una vita malsana è inutile, si, perché ci sono anche quei momenti della nostra vita che senza sogni diventa buia, la colpa è nostra, di questa società sorda, muta, miope, i ragazzi sono il nostro domani, noi genitori, abbiamo il dovere di accompagnarli nel posto migliore, la scuola ha un compito importante, scuola e famiglia devono viaggiare sullo stesso binario […]”.

Infine, conclude augurando ai ragazzi a non percorrere la strada della criminalità e, a non sprecare le loro vite preziose.

“[…] ragazzi, nulla è perduto, cambiate strada, ce la potete fare, basta volerlo, non vi fidate di chi vi fa credere un mondo che nella realtà non esiste, non sprecate la vostra vita preziosa, sognate, acculturatevi, siate curiosi, circondatevi di bellezza, innamoratevi, aiutatevi a diventare migliori, tutti ce la possono fare, anche voi tre! Sal”.

Fonte foto: instagram