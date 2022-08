Rapinano pizzeria con clienti e bimbi e sparano sul soffitto, il filmato del raid

Napoli, rapinano pizzeria gremita di clienti a sparano sul soffitto, Borrelli (Europa Verde): “Criminalità si è impadronita di interi pezzi di città, cittadini esasperati invocano sicurezza e controllo del territorio, non si può più aspettare”

Ennesima rapina nel cuore del quartiere Pianura. Sono le 20,30 del 13 agosto 2022 quando un uomo armato di pistola è entrato in una nota pizzeria del luogo e ha sparato un colpo al soffitto per intimidire i titolari e farsi consegnare l’incasso. Il tutto è durato meno di un minuto innanzi agli occhi increduli di decine di clienti che in quel momento si trovavano all’interno della pizzeria per godere di un sabato sera in famiglia. All’interno del locale anche diversi bambini. Il rapinatore si è poi allontanato in sella ad uno scooter guidato da un complice che lo aspettava all’esterno del locale.

“Interi pezzi di città sono ormai nel pieno controllo della criminalità – ha affermato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli – I malviventi la fanno da padrone e commettono le loro scorribande in qualsiasi momento della giornata. I cittadini non si sentono più al sicuro e sono ormai esasperati, poiché da troppo tempo costretti a subire i soprusi di questi vigliacchi che a volto coperto, armi in pugno, distruggono il lavoro e i sacrifici di tantissime persone che ogni giorno con fatica portano avanti la propria attività. Da troppe aree della città si leva un’unica voce che chiede più controllo del territorio, più uomini delle forze dell’ordine, più telecamere, più sicurezza. La risposta delle istituzioni deve essere dura e ferma, non si può più aspettare. Solo adottando il pugno di ferro contro questi delinquenti è possibile far arretrare la criminalità e riconquistare pezzi di città che sono totalmente fuori controllo”. Lo ha affermato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

