Raid contro coppietta in amore nel parcheggio de Le Porte di Napoli, due fermati dai carabinieri

Tentano di rapinare una coppia nel parcheggio del centro commerciale. 2 persone arrestate dai Carabinieri Tommaso Castaldo e Alessandro Damiano, 29 e 35 anni. Sono i nomi dei due uomini arrestati questa notte tra Acerra ed Afragola, nel parcheggio del centro commerciale ”Le porte di Napoli”.

A bordo di una monovolume hanno preso di mira una coppia in auto. Hanno battuto con forza i pugni contro i finestrini, volevano portafogli e cellulare. Le due vittime non hanno reagito, i carabinieri si. Appostati poco distanti, impegnati proprio in una pattuglia antirapina, i militari della stazione locale hanno visto tutto. Hanno raggiunto Damiano e Castaldo e li hanno bloccati prima che potessero fuggire.

La loro auto è stata sequestrata. Stessa sorte per 4 cellulari e due attrezzi utilizzati verosimilmente per spaccare i vetri delle auto. Finiti in manette per concorso in tentata rapina, il 29enne e il 35enne sono stati portati in carcere.

Continuano le indagini per verificare se siano state commesse rapine con le stesse modalità.

CASTALDO TOMMASO, NATO A NAPOLI IL 23.06.1993

DAMIANO ALESSANDRO, NATO AD ACERRA (NA) IL 19.08.1997