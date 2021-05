Riceviamo e pubblichiamo dalla società Masarda srl la richiesta di rettifica e precisazione in ordine all’articolo dal titolo “Pomigliano. Abusivismo: il Tar boccia le licenze del Comune”

In merito a notizie relative all’annullamento da parte del Tar Campania di sei licenze rilasciate dal Comune sulla base del piano casa la società Masarda srl rettifica e precisa quanto segue:

“Vi scrivo per nome e per conto del Legale Rappresentante della Società Parco Masarda s.r.l, al fine di richiedere la pubblicazione della seguente rettifica, in merito alle affermazioni contenute nell’articolo indicato in oggetto.

Si richiede formalmente, di precisare e rettificare che, in relazione alla Concessione edilizia rilasciata al Comune di Pomigliano d’Arco in favore della Società Parco Masarda s.r.l., non è pervenuta alcuna sentenza emessa dal Tar Regionale, per l’effetto della quale sarebbe stato annullato il titolo concessorio.

Tale precisazione, si rede necessaria e doverosa al fine di tutelare gli interessi imprenditoriali ed economici della Società Parco Masarda s.r.l.

Nello specifico, l’articolo in oggetto si caratterizza per un titolo e, soprattutto, per un contenuto assolutamente generici, indistinti ed indifferenziati, tali cioè, da ingenerare nel lettore il convincimento che tutte (ma proprio tutte!) le Concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Pomigliano d’Arco per l’effetto del cd. Piano Casa, siano state oggetto di provvedimenti giudiziari adottati dal TAR.

Circostanza, quest’ultima, non corrispondente al vero con specifico riferimento alla Concessione edilizia rilasciata in favore della Società Parco Masarda s.r.l.

Viceversa, si chiede di precisare che in relazione alla predetta Società (e, dunque, in relazione al titolo concessori rilasciato in favore della stessa) non solo non è pervenute alcuna sentenza del Tar, ma nemmeno è stato mai avviato un giudizio in sede amministrativa finalizzato all’annullamento del titolo concessorio nella titolarità della Società Parco Masarda s.r.l. ”

*La Testata giornalistica IlMediano specifica di non aver mai fatto riferimento alla suddetta società e di non averla mai citata in alcun suo testo o articolo e quindi la società di cui sopra si assume la responsabilità di quanto rettificato e precisato.

Il Direttore

Carmela D’Avino