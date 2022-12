Putin e Zelensky mangiano pizza insieme. Statuette di San Gregorio come augurio per la pace

Napoli. San Gregorio Armeno è sicuramente una delle strade più caratteristiche della città ed è tra i luoghi più visitati dai turisti nel periodo natalizio. La zona, infatti, è conosciuta per le sue antiche botteghe artigiane, in cui i maestri presepiali creano statuette della Natività insieme a quelle di celebrità del mondo dello spettacolo, di personaggi politici e dell’attualità. Tra le statuette che quest’anno hanno destato più scalpore sui social figurano quelle del presidente russo, Vladimir Putin, e il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, i quali, seduti l’uno di fronte all’altro, mangiano una pizza e bevono vino.

Una scena rappresentata tramite le statuette di San Gregorio che vuole essere un segno di speranza e un augurio affinché i due leader possano presto sedersi realmente allo stesso tavolo per stipulare le trattative di pace e porre fine al sanguinoso conflitto in Ucraina. La composizione fa parte di un presepe realizzato completamente con la pasta per pizze del ristorante di Mauro Espedito, “O wap”, in via Foria. Mauro è l’ultimo di tre generazioni di pizzaioli che ogni anno si dilettano nel creare una particolare Natività che viene poi collocata all’ingresso della pizzeria.

“Ho riprodotto una scena che in molti si augurano di vedere al più presto: i due leader seduti ad un tavolino a parlare”, dice Mauro quando gli viene chiesto il perché della raffigurazione di questi due personaggi. Aggiunge poi: “Prima mio nonno, poi mio padre ed ora io manteniamo viva la tradizione del presepe-pizza. Io ho voluto aggiungere i due personaggi in una scena di vita normale con l’augurio che questo possa essere un Natale di pace”.

Fonte immagine: ANSA.