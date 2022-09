Provincia affonda dopo pochi minuti di maltempo

Il maltempo che si è abbattuto su Napoli, provincia ed il casertano nella mattinata del 9 settembre ha creato gli ormai soliti e previsti disagi ed incidenti.A Napoli, dal centro cittadino, dalla zona collinare, dalla periferia orientale a quella occidentale per arrivare all’area Nord, le strade si sono trasformate in fiumi in piena.

Come segnalano diversi cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, situazioni di disagio si sono registrate alla Riviera di Chiaia, a Marano, a Largo Cappella dei Cangiani e ad Aversa, in via Enrico Fermi, e a Volla dove le auto sono quasi sprofondate nell’acqua che ha invaso le strade. Mentre a via Posillipo sono saltati tutti i tombini. Altri disagi sono legati anche al trasporto pubblico. Diverse corse della funicolare che collega il Vomero al centro di Napoli sono saltate, come hanno raccontato alcuni utenti.

“E’ bastato un temporale estivo per mandare in tilt l’intero territorio, facendo congestionare la viabilità e i servizi. Basterebbe provvedere alla manutenzione e alla pulizia ordinaria delle caditoie, che noi chiediamo ogni anno, per evitare questi allagamenti repentini. Purtroppo i Comuni, nonostante le nostre incessanti richieste, nella gran parte dei casi non se ne interessano.”- dichiara Borrelli- “Oltre a ciò, bisogna considerare che i fenomeni atmosferici di questo tipo saranno sempre più frequenti e sempre più di maggiore intensità a causa dei cambiamenti climatici che hanno origine dell’inquinamento prodotto dall’uomo. È tempo che ci si occupi seriamente di tali problematiche, aprendo la strada ad uno stile di vita eco-friendly e prevedendo un piano di rimodulazione delle strutture e delle infrastrutture delle città per far fronte alle allerte meteo.”