NAPOLI – Il fallimento della protesta No-Vax dell’altro giorno a piazza Garibaldi con due soli manifestanti ha ringalluzzito il Governatore Vincenzo De Luca che per l’occasione ha coniato un altro tormentone: “panzoni”. Dopo i “cinghialoni”, il “lanciafiamme”, e tante altre gag degne del suo alter ego interpretato da Maurizio Crozza, il presidente della Regione prende di mira le proteste anti-green pass.

“No vax e no green pass: a Napoli c’erano solo due persone, due panzoni, probabilmente in giro per digerire la pizza fritta appena mangiata. Che meraviglia” ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando del flop della manifestazione dei no vax a Napoli.

“Noi perdiamo tempo e andiamo avanti facendo quello che la ragione e la scienza ci dicono di fare. Bene ha fatto Draghi a dire che si va in direzione netta verso l’obbligo della vaccinazione”.

IL VIDEO