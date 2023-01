Promessa del volley muore a 15 anni, Sant’Anastasia in lutto per Anna

SANT’ANASTASIA – Saranno celebrati domani alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Campoleone, in provincia di Latina, i funerali di Anna Maione. La giovane pallavolista è morta ad appena 15 anni dopo essere stata colpita da un’aneurisma che purtroppo non le ha lasciato scampo.

La giovane militava nel Pianeta Volley Aprilia, ma la sua famiglia era originaria di Sant’Anastasia, città colpita dal dolore al pari di Campoleone, dove viveva con i genitori e la sorellina Lucia.

Questo era stato il commovente post del padre Giuseppe prima del tragico epilogo.

“Non parlo tanto dei mie figli sui social se non per condividere qualche hobby in comune o la nostra passione per la Pallavolo. Entrambe mi ha hanno insegnato a viverli giorno dopo giorno istante dopo istante, nei successi e nelle cadute…

Oggi voglio però portare una testimonianza della mia principessa, la mia piccola guerriera che sta combattendo quella che oggi è la sua più grande battaglia.

Maione Anna 54

Una ragazza solare, pulita e grata per qualsiasi cosa o situazione,seppur a nostri occhi possa apparire irrilevante..

Come dice mia Moglia il primo regalo della nostra principessa e di farci famiglia.

Ma quello più grande è il suo sorriso illuminante che come un mastice è stato il legante della nostra vita.

Oggi non sei sola nella tua battaglia c’è il Signore con te, ma non sentirti vicino con un semplice sorriso uno sguardo d’intesa o un tuo semplice Papo ti amo, mi crea un vuoto incolmabile.

Da Papà mi sento orfano, orfano di una figlia immensa che ha riempito tutta la mia vita.

Amore anch’io ti Amo più di me stesso.

Vinci per me vinci per noi!

Signore alza la tua mano potente e guarisci per ogni goccia versata del tuo preziosissimo sangue! Sorridimi Anna sorridimi ancora!”