Prof picchiato all’uscita di scuola, 2 indagati: individuato padre dello studente

CASAVATORE – All’esito di un’intensa attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e delegata ai militari della Stazione Carabinieri di Casavatore e del Comando Compagnia Carabinieri di Casoria, sono stati individuati due 35enni, rispettivamente originari di Napoli e Casavatore, che in concorso con altri soggetti non ancora identificati, nel pomeriggio del 17 febbraio u.s. partecipavano all’aggressione compiuta ai danni di Enrico Morabito, docente con incarico di supplenza presso l’Istituto Comprensivo Statale “Antonio De Curtis” di Casavatore.

Le attività di indagine, consistite in plurime escussioni della persona offesa e delle persone informate sui fatti, nella visione delle registrazioni dei sistemi di video-sorveglianza, nonché nelle analisi tecnico-informatiche, culminavano con l’identificazione dei due soggetti aggressori, di cui uno risultava essere il genitore di un alunno di cui la parte offesa è docente.

Nei confronti dei soggetti identificati, è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di lesioni personali aggravate dall’aver commesso il fatto mediante più persone riunite, per motivi futili e profittando di circostanze atte ad ostacolare la privata difesa.